Как сообщает Resmi gazete, на размер налога не повлияют предоставляемые отелями услуги. Также сумма налога не будет зависеть от стоимости питания, досуговых мероприятий, наличия бассейна, спортивных и термальных зон.
Как говорится в сообщении, от уплаты налога освободят учащихся, проживающих в общежитиях, пансионатах и кемпингах, а также представителей аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций с дипломатическим статусом.
По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, по итогам текущего года республика ожидает 51,5 млн туристов и $46 млрд доходов от туризма. В следующем году Турция надеется принять 60 млн туристов.
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