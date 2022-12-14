Как сообщает Resmi gazete, на размер налога не повлияют предоставляемые отелями услуги. Также сумма налога не будет зависеть от стоимости питания, досуговых мероприятий, наличия бассейна, спортивных и термальных зон.

Как говорится в сообщении, от уплаты налога освободят учащихся, проживающих в общежитиях, пансионатах и кемпингах, а также представителей аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, по итогам текущего года республика ожидает 51,5 млн туристов и $46 млрд доходов от туризма. В следующем году Турция надеется принять 60 млн туристов.