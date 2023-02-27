aA
Турция возобновит переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО, новая встреча состоится 9 марта в Брюсселе, сообщил в Анкаре в понедельник, 27 февраля, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В то же время он предупредил, что Турция не может согласиться на вступление Швеции в Североатлантический альянс до тех пор, пока та не выполнит своих обязательств в сфере "борьбы с терроризмом".
Recepas Tayyipas Erdoganas
Recepas Tayyipas Erdoganas
© Reuters / Scanpix

Чавушоглу дал отчетливо понять, что его страна благосклонно относится к вступлению Финляндии в НАТО. "Мы можем разделить процедуры вступления в альянс Швеции и Финляндии", - сказал он.

Стремление в НАТО на фоне российской агрессии в Украине

Статьи по теме:
Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции

Финляндия и Швеция в мае на фоне российского вторжения в Украину отказались от давнего внеблокового статуса и запросили членство в НАТО. Для приема новых стран в Североатлантический альянс требуется согласие всех его членов.

Турция блокирует присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, ссылаясь на то, что эти страны якобы оказывают поддержку курдским сепаратистам. Анкара добивается в первую очередь от Стокгольма более жесткого курса в отношении курдских активистов, которых турецкие власти называют "террористами".

В конце января Турция полностью прекратила переговоры и отменила назначенную на февраль встречу, после того как в Стокгольме прошли санкционированные акции протеста, в ходе которых демонстранты сожгли копию Корана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции в НАТО.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

История торгового центра Матийошайтиса: разрешение на строительство было получено только после прихода к власти

Компания бизнес-империи нынешнего мэра Каунаса...

Инцидент на Кафедральной площади в столице Литвы: возложены гвоздики, был избит мужчина

27 февраля полицию вызвали на Кафедральную площадь в...

Эфир Delfi: выборы в Литве — как наблюдать и обеспечить прозрачность?

5 марта в Литве пройдет первый тур выборов в местные...

Источники Delfi – о детях, которые, возможно, пострадали от Бартошявичюса

Несмотря на то, что правоохрана не комментирует...

Regitra призывает украинцев продлит срок регистрации автомобилей

Большинство приехавших в Литву беженцев из Украины...