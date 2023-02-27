Чавушоглу дал отчетливо понять, что его страна благосклонно относится к вступлению Финляндии в НАТО. "Мы можем разделить процедуры вступления в альянс Швеции и Финляндии", - сказал он.

Стремление в НАТО на фоне российской агрессии в Украине

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Финляндия и Швеция в мае на фоне российского вторжения в Украину отказались от давнего внеблокового статуса и запросили членство в НАТО. Для приема новых стран в Североатлантический альянс требуется согласие всех его членов.

Турция блокирует присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, ссылаясь на то, что эти страны якобы оказывают поддержку курдским сепаратистам. Анкара добивается в первую очередь от Стокгольма более жесткого курса в отношении курдских активистов, которых турецкие власти называют "террористами".

В конце января Турция полностью прекратила переговоры и отменила назначенную на февраль встречу, после того как в Стокгольме прошли санкционированные акции протеста, в ходе которых демонстранты сожгли копию Корана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции в НАТО.