Турция вернула визовый режим для граждан Таджикистана

Хотя причины введения визового режима напрямую в постановлении не указаны, российские СМИ связывают это напрямую с недавним терактом в "Крокус Сити Холл", где в качестве подозреваемых проходят граждане Таджикистана.

"Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами, - говорится в тексте президентского указа. - Мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите". Решение вступает в силу с момента публикации, указано в документе.

По данным "Радио Свобода", Душанбе официального ответа на решение турецких властей пока не опубликовал. Однако источники таджикской службы радиостанции в правительстве страны подтвердили эту информацию. Один из них сообщил "Радио Озоди" что согласно дипломатическим правилам, Таджикистан также обязан будет ввести визовый режим в отношении граждан Турции.

Издание также отмечает, что Турция является важным направлением для туристов и деловых людей из Таджикистана. По данным "Радио Свобода", в течение недели из страны в Стамбул вылетают шесть самолетов.

После "Крокуса" мигранты опасаются насилия со стороны российского общества