Турция заявила, что проблема закрытых проливов и заблокированных нефтяных танкеров из-за вступления в силу эмбарго на российскую нефть, уже решена.

Как сообщает Financial Times, из 26 танкеров, которые были задержаны из-за новых правил Анкары в связи с введением потолка цен на российскую нефть, 19 танкеров уже прошло через проливы Босфора и Дарданеллы.

Норвежская компания Gard, входящая в международную группу из 13 клубов защиты и возмещения убытков, также сообщила, что решение было найдено.

"После взаимодействия между Международной группой P&I клубов (IG) и правительством Турции было достигнуто соглашение, позволяющее судам, перевозящим грузы сырой нефти, продолжать свои рейсы через контролируемые Турцией воды", - говорится в сообщении.