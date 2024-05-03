2024.05.03 15:41

Турция прекратила торговлю с Израилем до конца боевых действий в секторе Газа

 
bbcrussian.com
ФОТО: AFP / Scanpix

Торговые отношения с Израилем заморожены и возобновятся не раньше, чем прекратятся боевые действия в секторе Газа, заявил турецкий министр торговли Омер Болат.

По словам министра, это непростое решение вызвано — "ухудшением гуманитарной трагедии" в секторе и "бескомпромиссной позицией Израиля", армия которого уже более полугода продолжает в Газе военную операцию, начавшуюся после серии скоординированных нападений ХАМАС на мирных израильтян в начале октября.

Из-за жесткой блокады сектора и постоянных массированных обстрелов (в том числе школ и больниц, где базируются подразделения ХАМАС) там разразился масштабный гуманитарный кризис. Многие палестинцы были вынуждены покинуть свои дома и оказались лишены самого необходимого.

Поэтому, по словам Болата, с пятницы Турция полностью прекратила экспорт своих товаров в Израиль и импорт израильской продукции — до тех пор, пока контролирующие сектор израильские войска не обеспечат бесперебойную доставку туда гуманитарной помощи.

Турция — один из основных торговых партнеров Израиля, обеспечивающий поставку туда более полусотни жизненно необходимых товаров: от стали и самолетного топлива до пестицидов и строительного оборудования.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ уже обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что тот ведет себя как диктатор, "пренебрегая интересами турецкого народа и бизнеса и игнорируя торговые соглашения".

По словам Каца, он уже поручил своим подчиненным заняться поиском для израильских товаров альтернативных покупателей, попутно сосредоточившись на импортозамещении турецкой продукции.

В прошлом году объем взаимной торговли между двумя странами достиг почти 7 млрд долларов.

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