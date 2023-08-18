Турция предостерегла РФ от эскалации в Черном море

Турецкие власти предупредили российскую сторону о недопустимости инцидентов, подобных принудительной остановке сухогруза "Шюкрю Окан" кораблем Черноморского флота 13 августа. В заявлении, опубликованном Центром по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Эрдогана , говорится, что в связи с инцидентом российскую сторону "надлежащим образом предупредили, чтобы она не допускала подобных попыток, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море".

При этом в Центре отметили, что инцидент с сухогрузом произошел "не во внутренних водах Турции, а в международных", а судно, хоть и принадлежит турецкой компании, находилось под флагом Палау. "Даже если владелец судна "Шюкрю Окан" - турок, оно не шло под флагом Турции. По международному законодательству, важнее то, под флагом какого государства оно идет, а не название судна или личность его владельца", - указано в сообщении в сервисе микроблогов X (бывшем Twitter).