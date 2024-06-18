Турция помогла РФ предотвратить новый теракт после „Крокуса“

Теракт, как пишет Hurriyet, готовили боевики „Вилаят Хорасан“ - афганской ячейки „Исламского государства“. Турецкие спецслужбы, которые долгое время отслеживали ее деятельность после нападения на церковь Санта-Мария в Стамбуле в январе 2024 года, допросили ряд лиц и установили контакт с Москвой.

Теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“

Нападение на концертный зал „Крокус Сити Холл“ в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы „Пикник“. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты. Согласно официальным данным, жертвами этого теракта стали 145 человек, 551 человек был ранен.