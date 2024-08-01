Турция подтвердила обмен заключенными между РФ и Западом

„Сегодня при координации нашего ведомства состоится операция по обмену (заключенными. - Ред.), - цитирует Reuters заявление MIT. - Наше ведомство взяло на себя важную посредническую роль в этой операции по обмену, самой масштабной за последний период“.
По данным сервиса Flightradar24, вылетевший из аэропорта „Внуково“ самолет спецотряда „Россия“ уже приземлился в Анкаре. Турецкий телеканал NTV публикует кадры из аэропорта Эсенбога в Анкаре, куда прилетели самолеты из РФ и стран Запада, и пишет о „крупнейшем обмене после Второй мировой войны“.
The Insider назвал имена предполагаемых участников обмена
Источник в разведке Турции сообщил агентству Reuters, что в обмене участвуют 26 заключенных из семи стран. По данным издания, РФ в рамках сделки передаст странам Запада 16 человек. Это политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, экс-начальницы штабов Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, а также журналист Андрей Пивоваров, Вадим Останин, Кевин Лик, Пол Уилан, Олег Орлов, Дитер (Демури) Воронин (Dieter Woronin), Патрик Шёбель (Patrick Schöbel) и Герман Мойжес, а также ранее помилованный в Беларуси Рико Кригер (Rico Krieger).
В обмен на них Запад, по этой информации, передаст РФ восемь человек, осужденных в разных странах. Это супруги Дульцевы, признавшиеся в работе на российские спецслужбы и осужденные в Словении, Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному сроку в ФРГ за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, Павел Рубцов, находившийся в заключении в Польше, Михаил Микушин, выдававший себя за бразильца и задержанный за шпионаж в Норвегии, а также трое мужчин, отбывавших сроки в США - Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок.
Телеканал CBS в то же время удалил со своего сайта информацию о предполагаемом количестве заключенных, участвующих в обмене, а также их имена.