"Я рад сообщить, что мы достигли соглашения, которое открывает Финляндии и Швеции дорогу в НАТО, - заявил он. - Турция, Финляндия и Швеция подписали совместный меморандум, которые учитывает интересы Турции, включая экспорт вооружений и борьбу с терроризмом".

Две эти страны решили отказаться от продолжавшейся многие десятилетия политики нейтралитета и подать заявки на вступление в НАТО на фоне российской военной агрессии в Украине.

Однако на их пути в НАТО возникло непредвиденное препятствие в лице Турции, которая была недовольна введенным против нее эмбарго на поставки современных вооружений и тем, что в скандинавских странах нашли приют курдские боевики, которых Анкара считает террористами.

По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, прорыва удалось добиться в первый же день саммита после того, как три страны подписали совместный меморандум об оказании друг другу полной поддержки в случае возникновения угрозы безопасности любой из стран.

Накануне встречи в Мадриде турецкая сторона провела переговоры с двумя скандинавскими странами и США и передала представителям Швеции и Финляндии свои требования в письменном виде, настаивая на их выполнении прежде, чем Анакара даст свое согласие на вступление двух новых членов в НАТО.

"Нам не нужны пустые слова, нам нужны результаты", - заявил журналистам перед вылетом на саммит НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Среди вопросов Анкары к потенциальным партнерам по альянсу была поддержка ими "Рабочей партии Курдистана", которая в Турции считается террористической группировкой.

В связи с этим курдская община Швеции опасалась, что она может стать разменной картой на переговорах в Мадриде.

Столтенберг объявил, что в рамках соглашения Анкара добилась от Швеции и Финляндии обещания об экстрадиции обвиненных Стамбулом в терроризме мигрантов обратно в Турцию.

"Экстрадиция - это благородная вещь, которую делают союзники по НАТО с людьми, осужденными за террористическую активность", - подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг в своем заявлении назвал РПК террористической организацией.

Турецкое правительство в официальном комментарии отметило, что "получило то, чего хотело" на переговорах со Швецией и Финляндией.

Анкара также требует снятия ограничений на поставку вооружений, введенные против нее после вторжения турецких войск на территорию Сирии, а также в качестве наказания за закупки российских вооружений.

В частности, она хочет добиться возобновления контракта на поставку истребителей F-16, обещанных ей Соединенными Штатами.