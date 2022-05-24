Целью этой операции, по его словам, должно стать создание вдоль южной границы его страны зоны безопасности шириной в 30 км, служащей "для подавления террористических угроз, исходящих из этого региона".
Анкара называет террористическими организациями Курдскую рабочую партию (КРП) и Отряды народной самообороны (YPG, входят в состав альянса "Демократические силы Сирии").
14 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на внеочередной, неформальной встрече глав МИД стран — членов НАТО в Берлине заявил, что большинство жителей Турции выступают против принятия Швеции и Финляндии в НАТО именно потому, что эти страны "открыто выражают поддержку КРП и YPG".
Со своей стороны, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал тогда, что собирается обсудить со своим турецкой коллегой существующие разногласия, и выразил уверенность, что им "удастся найти решение проблемы".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На выбор поставщика электроэнергии осталось меньше месяца: чтобы получить полную информацию, стоит поспешить
На выбор независимого поставщика электроэнергии у...
Спецэфир Delfi с экономистом Владиславом Иноземцевым: сможет ли Россия приспособиться к санкциям Запада?
Гость студии Delfi – руководитель Центра исследований...
Арендная плата в Литве растет, как на дрожжах, выбирать не из чего
На литовском рынке сокращается количество сдаваемых в...
Сколько раз можно отказаться от предложенной работы и не лишиться регистрации в Службе занятости?
Служба занятости в Литве будет иначе работать с...
В Антакальнисской поликлинике начинает работу семейный врач из Украины
На этой неделе в Антакальнисской поликлинике начинает...