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Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавошоглу. Об этом пишет Meduza со ссылкой на The Daily Sabah.
Rusų MiG-29SMT Sirijoje
Rusų MiG-29SMT Sirijoje
© Itar-Tass / Scanpix

По его словам, Турция выдавала разрешения России каждые три месяца и действие последнего закончилось к апрелю. С тех пор полеты, по словам министра, прекратились.

С чем связано решение Турции не обновлять разрешение, в сообщении The Daily Sabah не поясняется.

Турция не присоединилась к западным санкциям против России, введенным из-за вторжения в Украину. При этом страна несколько раз выступала посредником в переговорах между Украиной и Россией.

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