Турция обсуждает с ХАМАС освобождение иностранцев, гражданских лиц и детей

По его словам, «многие страны» обратились к Турцию с просьбами об освобождении своих граждан, удерживаемых ХАМАС.

По словам источника Reuters в министерстве иностранных дел, в понедельник Фидан обсуждал этот вопрос с лидером ХАМАС Исмаилом Хания.

В понедельник один из лидеров ХАМАС Халед Машааль заявил, что у группировки «есть всё необходимое» для освобождения всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, что можно интерпретировать как желание использовать заложников в качестве разменной монеты, чтобы добиться освобождения палестинских заключенных.