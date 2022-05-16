"Здесь обязательно должны быть гарантии безопасности. Они [Швеция и Финляндия] должны прекратить поддерживать террористические организации", - сказал Чавушоглу журналистам после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине.
Также он добавил, что Швеция и Финляндия должны снять запрет на экспорт в Турцию некоторых товаров оборонного сектора.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не приветствует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны приютили у себя "террористов", связанных с Рабочей партией Курдистана (считается террористической организацией в Турции, ЕС и США).
Решение о расширении НАТО и включении в него новых членов требует единогласного одобрения всех 30 стран-членов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров в воскресенье заявил, что Турция не высказывала возражений против вступления Швеции и Финляндии в альянс.
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