"Здесь обязательно должны быть гарантии безопасности. Они [Швеция и Финляндия] должны прекратить поддерживать террористические организации", - сказал Чавушоглу журналистам после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине.

Также он добавил, что Швеция и Финляндия должны снять запрет на экспорт в Турцию некоторых товаров оборонного сектора.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не приветствует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны приютили у себя "террористов", связанных с Рабочей партией Курдистана (считается террористической организацией в Турции, ЕС и США).

Решение о расширении НАТО и включении в него новых членов требует единогласного одобрения всех 30 стран-членов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров в воскресенье заявил, что Турция не высказывала возражений против вступления Швеции и Финляндии в альянс.