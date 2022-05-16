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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет возражать против вступления в НАТО Швеции и Финляндии, но обозначил требования, которые обе страны должны выполнить для вступления в альянс.
Mevliutas Cavusoglu
Mevliutas Cavusoglu
© Reuters / Scanpix

"Здесь обязательно должны быть гарантии безопасности. Они [Швеция и Финляндия] должны прекратить поддерживать террористические организации", - сказал Чавушоглу журналистам после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине.

Также он добавил, что Швеция и Финляндия должны снять запрет на экспорт в Турцию некоторых товаров оборонного сектора.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не приветствует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны приютили у себя "террористов", связанных с Рабочей партией Курдистана (считается террористической организацией в Турции, ЕС и США).

Решение о расширении НАТО и включении в него новых членов требует единогласного одобрения всех 30 стран-членов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров в воскресенье заявил, что Турция не высказывала возражений против вступления Швеции и Финляндии в альянс.

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