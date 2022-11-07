Турция не пропустила корабли Тихоокеанского флота РФ

Российские корабли Тихоокеанского флота возвращаться на Дальний Восток. Они с февраля ждали разрешения от Турции, чтоб пересечь Босфор и войти в Черное море, но Анкара разрешения не предоставила.

По словам руководителя Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, ракетный крейсер РФ "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" 6 ноября двигались через Сингапурский пролив к месту базирования во Владивосток.

При этом указано, что в Средиземном море суда находились с 2 февраля. Их задачей было зайти в Черное море для обстрелов Украины.

"Видите буквы "Z" и "V" на трубах? Это, как в старом анекдоте: "Не пригодилось"... И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали 9 месяцев.... Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", – говорится в сообщении.

Ситуация в Черном море - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину корабли РФ заблокировали Черное море, используя его воды как площадку для ударов по украинским городам. Кроме того, в водах моря выявили большое количество неуправляемых мин, которые детонировали как только достигали берега.

29 октября во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Позже стало известно о повреждении фрегата "Адмирал Макаров" и морского тральщика "Иван Голубец". Москва обвинила Великобританию к взрывам в Севастопольской бухте.

4 ноября оперативное командование "Юг" сообщило, что корабельные группировки российского флота состоят из семи боевых кораблей, но ни одного боеспособного ракетоносителя для боевого дежурства не нашлось.