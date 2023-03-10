По состоянию на 9 марта запрет транзита касается порядка 10 тысяч наименований товаров, в том числе электроники, запчастей, химии, промышленного оборудования. Под угрозой могут оказаться грузы на сумму до трёх миллиардов долларов в годовом выражении, оценил один из участников рынка.
К декабрю Россия стала третьим по размеру направлением турецкого экспорта, поставки в Россию оценивались в 1,3 миллиарда долларов, – свидетельствует сайт государственной статистики. В турецких поставках попавшей под санкции электроники, используемой в оборонной промышленности, оказались задействованы родственники бывшего начальника разведки турецкого Главного управления безопасности, указывало одно из журналистских расследований.
В феврале Турцию с официальным визитом посетил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Перед визитом эксперты отмечали, что Вашингтон обеспокоен тесными отношениями Турции с Москвой, – отмечал "Голос Америки".
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