Турция готова направить палестинцам помощь, но ее очень трудно доставить

 
bbcrussian.com
Bosforo sąsiauris Stambule
Bosforo sąsiauris Stambule
ФОТО: Shutterstock

Турция готова направить гуманитарную помощь палестинцам, пострадавшим от конфликта в секторе Газа, но в нынешних условиях доставить ее очень сложно, заявил в четверг представитель министерства обороны Турции.

«Ситуация в регионе очень сложная. В нынешних условиях доставить туда помощь очень сложно», - сказал журналистам представитель министерства обороны Турции.

Он добавил, что турецкие вооруженные силы готовы оказать помощь, если президент даст соответствующее указание.

После нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция делает необходимые приготовления для доставки гуманитарной помощи в регион, не уточнив при этом, какие именно.

Эрдоган также провел переговоры с лидерами других стран о возможном оказании помощи, однако Турция пока не объявила никаких официальных сроков ее доставки.

Обычно такие задачи решает турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями AFAD, которому при необходимости помогают военные самолеты и корабли.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских органах безопасности, на переговорах между Египтом, США, Катаром и Турцией обсуждалась идея доставки гуманитарной помощи через КПП «Рафах» в рамках географически ограниченного режима прекращения огня.

В четверг Египет заявил, что направляет международную помощь для осажденного сектора Газа в аэропорт Аль-Ариш на севере Синайского полуострова.

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