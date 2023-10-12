Турция готова направить палестинцам помощь, но ее очень трудно доставить

«Ситуация в регионе очень сложная. В нынешних условиях доставить туда помощь очень сложно», - сказал журналистам представитель министерства обороны Турции.

Он добавил, что турецкие вооруженные силы готовы оказать помощь, если президент даст соответствующее указание.

После нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция делает необходимые приготовления для доставки гуманитарной помощи в регион, не уточнив при этом, какие именно.

Эрдоган также провел переговоры с лидерами других стран о возможном оказании помощи, однако Турция пока не объявила никаких официальных сроков ее доставки.

Обычно такие задачи решает турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями AFAD, которому при необходимости помогают военные самолеты и корабли.