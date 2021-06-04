В четверг несколько белорусских СМИ обратили внимание на опубликованную еще 27 мая статью американского издания VICE, в которой со ссылкой на представителя греческих спецслужб утверждается: за Романом Протасевичем и Софьей Сапегой, арестованными в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, во время их пребывания в Греции следили три человека с российскими паспортами. В Греции предполагают, что они могли быть российскими разведчиками, действовавшими в интересах КГБ Беларуси.

Кроме этого, в среду белорусский телеканал ОНТ показал фильм-"расследование" об экстренной посадке рейса Ryanair Афины – Вильнюс. В нем без каких-либо доказательств утверждается, что арест Протасевича подстроили другие белорусские оппозиционные активисты. В то же время в фильме есть информация, которая может пролить свет на обстоятельства и масштабы операции КГБ Беларуси по аресту блогера.

Радио Свобода рассказывает, о чем стало известно за полторы недели, прошедшие с момента фактического захвата белорусскими властями самолета с Романом Протасевичем на борту.

VICE: за Романом Протасевичем следили трое сотрудников российских спецслужб

Еще в день ареста Протасевича, незадолго до вылета из Афин, оппозиционер написал одному из своих знакомых, что заметил за собой слежку в аэропорту – по его словам, "подтянутый" мужчина "средних лет" и "с лысиной" пытался сфотографировать его документы во время проверки документов перед посадкой и даже вступить с ним в беседу.

Ramanas Pratasevičius © Stopkadras

По мнению большинства сетевых комментаторов и белорусских оппозиционных активистов, целью этой слежки могло быть подтверждение того, что Роман Протасевич действительно сел на борт самолета, которому предстояло лететь над территорией Беларуси. Как сообщило 27 мая издание Vice со ссылкой на представителя EYP, Национальной разведывательной службы Греции (он попросил сохранить его имя в тайне из-за отсутствия полномочий раскрывать подобную информацию), Протасевич прибыл в Афины для участия в Дельфийском экономическом форуме еще 9 мая. 16 мая он переместился на остров Крит, где еще неделю отдыхал вместе с Софьей Сапегой, и все это время за ними наблюдал не один, а сразу трое "агентов".

По словам источника Vice, этих людей вычислили по записям камер видеонаблюдения. Источник утверждает, что у всех троих были российские паспорта – это означает, что греческим спецслужбам, скорее всего, уже известны имена подозреваемых в слежке за оппозиционером. О том, что EYP расследует слежку за Протасевичем и Сапегой, греческие СМИ написали еще 25 мая, за два дня до публикации Vice.

Версия пассажиров, сошедших в Минске, не соответствует свидетельствам очевидцев

Первые сообщения о том, что после посадки в Минске там остались еще четверо пассажиров рейса (кроме Протасевича и Сапеги), появились день инцидента в твиттере одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Латушко, утверждавшего, что оставшиеся являются россиянами. Вскоре фотографии и короткие монологи этих людей показали по белорусскому телевидению. Оказалось, что их не четверо, а трое и россиян среди них нет: речь идет о двух гражданах Беларуси и одном гражданине Греции, женатом на белорусской гражданке.

Грек Ясон Зисис и белорусы – Сергей Кулаков и Александра Стабредова – рассказали, что сами попросили белорусских официальных лиц разрешить им остаться в Минске, поскольку все равно собирались ехать туда из Вильнюса. По словам Стабредовой, они шли по терминалу, когда "случайно" встретили "начальника аэропорта" и адресовали ему свою просьбу.

Сразу после появления этих кадров Радио Свобода нашло аккаунты Стабредовой и Кулакова в социальных сетях. Аккаунт Стабредовой во "ВКонтакте" был закрыт, а аккаунт Кулакова в "Одноклассниках" не содержал ничего подозрительного и велся им уже много лет. Вскоре после эфира на белорусском телевидении Кулаков также ограничил к нему доступ, как и к своему аккаунту во "ВКонтакте". Ни Стабредова, ни Кулаков не ответили на сообщения Радио Свобода.

Версия о том, что Стабредова и Кулаков сами попросили белорусские власти разрешить им остаться в Минске, вызывает сомнения сразу по нескольким причинам, рассказал Радио Свобода литовский журналист Марюс Йокубайтис, общавшийся с прибывшими в Вильнюс пассажирами рейса.

По словам Йокубайтиса, всех пассажиров до посадки обратно в самолет держали в зале ожидания, который был оцеплен милицией. Выйти оттуда, говорит Йокубайтис со ссылкой на разговаривавших с ним пассажиров, было нельзя. Он также рассказал, что Кулаков, Стабредова и Зисис в аэропорту "держались особняком от остальных". Как говорит Якубайтис, ссылаясь на своих собеседников, в этой ситуации ни для кого из пассажиров рейса не было возможно куда-то пойти попросить кого-то "выйти в город".

В "расследовании" белорусского телеканала ОНТ монологам Кулакова и Стабредовой посвящена значительная часть времени. Из фильма становится ясно, что после посадки самолета с ними беседовали долго и обстоятельно. Стабредова, в частности, подробно рассказывает об "истерике", которую устроил на борту самолета Протасевич, узнав, что самолет совершит посадку в Минске. На видео ее беседы с неизвестным интервьюером в отражении стекла шкафа в кабинете можно заметить небольшой бюст Феликса Дзержинского.

Как стало известно Радио Свобода, на борту рейса Ryanair находилось всего четверо граждан Беларуси – и ни одного россиянина, кроме Софьи Сапеги. Это означает, что в Минске остались трое из четырех летевших рейсом белорусов, включая Протасевича. Есть лишь один пассажир, который являлся гражданином Беларуси и продолжил полет в Вильнюс. Этот человек, как следует из его аккаунта во "ВКонтакте", имеет бизнес в Греции и большую часть времени проводит там – возможно, имея гражданство страны или право на постоянное проживание. Радио Свобода попыталось связаться с ним, чтобы уточнить, не предлагалось ли ему также остаться в Минске, однако не получило ответа.

Таким образом, еще один вопрос, который возникает после просмотра фильма ОНТ, – насколько добровольной была высадка двух белорусов в Минске и было ли им приказано остаться как гражданам Беларуси для дачи объяснений (и для записи видео, использованных позже белорусским ТВ). По крайней мере, эти пассажиры (не считая Протасевича) были практически единственными на борту, кого КГБ могло заставить прервать полет, не опасаясь дополнительных негативных последствий: лишь они наверняка имели только белорусское гражданство, как и арестованный Роман Протасевич.

В фильме ОНТ есть еще одна интересная деталь: Александра Стабредова рассказывает, что в салоне самолета она сидела за спиной Протасевича, на месте 20E – вероятность того, что это случайность, математически довольно мала, ведь на борту было 160 пассажиров и всего четыре человека с белорусским гражданством, включая саму Стабредову и Протасевича.

Марюс Якубайтис рассказал в эфире литовского радио и подтвердил в разговоре с Радио Свобода, что одному из пассажиров поведение "троицы" в составе Кулакова, Стебредовой и Зисиса показалось подозрительным еще в самолете. В радиопрограмме была использована запись интервью Якубайтиса с этим пассажиром. Вот расшифровка его слов в переводе на русский язык:

"Эти сотрудники КГБ были на рейсе, чтобы следить за нами, следить за тем, не отдаст ли Протасевич кому-то свой ноутбук, например, следить за его настроением. Это стандартная практика инфильтрации. Они оставались рядом до самого конца, когда мы уже в Минске снова пошли на борт самолета. В этот момент эти трое просто остались за нашими спинами. Затем они пошли в какие-то помещения аэропорта, где их снимали для ТВ, но до этого момента было ощущение, что они приглядывают за нами. У них не было ни единой возможности вступить в диалог с кем-то из сотрудников. Единственный вариант, который я вижу, – когда мы уже пошли на борт, чтобы лететь в Вильнюс, они попросили оставить их в Минске. Но мы все понимаем, насколько правдоподобно это звучит".

Радио Свобода, однако, не удалось обнаружить свидетельств того, что Стабредова, Кулаков и тем более грек Зисис могли быть как-то связаны с белорусскими спецслужбами. О том, что на борту самолета не было людей, которые способствовали изменению его курса и посадке в Минске, 25 мая сказал журналистам и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Эту версию пока также не подтверждают и литовские власти.