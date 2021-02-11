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Служба береговой охраны США спасла с одного из необитаемых Багамских островов трех кубинцев, которые провели там 33 дня, питаясь одними кокосами.
Трое кубинцев 33 дня провели на необитаемом острове. Из еды у них были только кокосы
© Shutterstock nuotr.

Пилоты патрульного вертолета заметили на крошечном острове Ангилья-Кей, расположенном между Флорида-Кис (цепью коралловых островов на юго-востоке США) и Кубой, двух мужчин и женщину, отчаянно размахивавших самодельным флагом.

Как рассказал в интервью Би-би-си лейтенант Службы береговой охраны Райли Бичер, он осуществлял патрулирование с воздуха, когда заметил что-то странное. Снизившись, Бичер увидел на острове трех человек, явно нуждавшихся в помощи.

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У экипажа не было возможности немедленно эвакуировать потерпевших бедствие, однако им оставили воду, продукты и рацию.

“К сожалению, среди нас не было человека, свободно владеющего испанским, но я кое-как объяснился с ними и понял, что они с Кубы и нуждаются в медицинской помощи. Они рассказали, что находятся на острове уже 33 дня”, — пояснил лейтенат Бичер.

Спасенные говорят, что попали на остров после того, как их лодка затонула, и продержались там практически на одних кокосах.

“На первый взгляд на этом острове вообще ничего нет, — рассказал другой член экипажа вертолета, лейтенант Джастин Догерти. — Но если приглядеться, там есть кусты и даже деревья, так что какое-то укрытие у них все же было”.

Позже в сообщениях американских СМИ появилась информация о том, что кубинцы разнообразили свой рацион крысами и традиционным багамским деликатесом — морскими моллюсками конк.

Троих робинзонов в итоге вывезли с острова на вертолете, и хотя они в принципе ни на что не жаловались, их отправили на осмотр в медицинский центр во Флориде, после чего передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы.

По словам летчиков, которые обнаружили и спасли кубинцев, им никогда еще не приходилось встречаться с такими ситуациями.

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