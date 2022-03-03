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Главный прокурор Международного уголовного суда (ICC) Карим Хан заявил, что расследование возможных военных преступлений, совершенных Россией, началось.
Трибунал в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России
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"После первичного анализа ситуации в Украине, мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования", - заявил главный прокурор ICC.

Ранее Карим Хан заявлял, что намерен обратиться к президентскому совету суда за разрешением для начала расследования, однако обращение в трибунал 38 стран дало ему основание приступить к работе немедленно.

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