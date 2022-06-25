По его словам, последствия войны сказываются на природе Черного моря. В частности, на побережье все чаще находят мертвых дельфинов.

Ученые также получают сообщения о гибели дельфинов из Болгарии и Румынии.

Дельфины выбрасываются на берег из-за работы гидролокаторов и подводных взрывов, которые влияют на способность животных ориентироваться в пространстве с помощью звука. Из-за этого дельфины также не могут найти себе рыбу и умирают от голода.