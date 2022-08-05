Три судна с украинском зерном вышли из черноморских портов

Сухогруз Navistar вышел из порта Одессы, сухогрузы Rojen и Polarnet - из соседнего Черноморска. В общей сложности на борту этих судов находится более 58 тысяч тонн кукурузы. Груз направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.
Ранее Координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на проход трех судов через морской гуманитарный коридор.
Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом российскую сторону. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трёх украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договорённостям, для безопасного прохода судов будет создан морской гуманитарный коридор.
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