Третий день выборов и акция "Полдень против Путина"

Кроме действующего президента на выборах три кандидата – Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди", депутаты Госдумы Николай Харитонов от партии КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, собиравшим подписи, Центральная избирательная комиссия в регистрации отказала.
В первый день голосования, 15 марта, явка избирателей, по официальным данным, превысила 38%, во второй - 58%. Были попытки поджогов избирательных участков и порчи бюллетеней, когда урны для них заливались чернилами и зелёнкой. За первые сутки голосования Следственный комитет возбудил минимум 15 уголовных дел по статье о "воспрепятствовании работе избирательных комиссий", сообщает "Новая газета Европа".
На воскресенье оппозиция объявила акцию "Полдень против Путина". Она призвала протестный электорат прийти на избирательные участки к 12 часам дня. Таким образом несогласные с политикой Кремля смогут встретиться с единомышленниками и увидеть, что они не одни. Идея принадлежит экс-депутату Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Максиму Резнику. Её поддержали многие оппозиционные политики, в том числе Алексей Навальный незадолго до своей смерти.
Прокуратура Москвы 14 марта выступила с заявлением, в котором назвала призывы приходить на выборы 17 марта в полдень "воспрепятствованием свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий" и пригрозила участникам уголовным преследованием.