Третий за месяц беспилотник упал в районе "Москва-Сити". Что известно на этот час

По предварительным данным, жертв и пострадавших не зафиксировано.

Это уже третий подобный инцидент в районе «Москва-сити» за последний месяц и восьмая атака беспилотниками на Москву с начала мая.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попытке пролета на Москву силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат.

Его обломки упали в районе «Экспоцентра» - комплекса выставочных зданий и павильонов менее чем в пяти километрах от Кремля.

На неверифицированных видеозаписях, которые распространили российские телеграм-каналы, виден столб черного дыма, поднимающийся на фоне небоскребов в районе Краснопресненской набережной.

Очевидец, с которым поговорило агентство Reuters, сказал, что слышал довольно мощный взрыв.

В российском оборонном ведомстве также сообщили о поражении БПЛА, пытавшегося этой ночью атаковать объекты в Москве.

По информации минобороны, дрон был обнаружен и сбит средствами ПВО около 4 утра по московскому времени. Ведомство обвинило в этой атаке Украину.