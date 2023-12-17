Третий украинский дальнобойщик умер на польской границе

Число украинских дальнобойщиков, умерших в очередях на польской-украинской границе, достигло трех человек. Как сообщил в субботу, 16 декабря, на своем сайте украинский телеканал "Суспильне", в этот день на КПП "Корчова - Краковец" скончался водитель фуры, которая стояла в очереди из-за забастовки польских перевозчиков.

Эту информацию подтвердил "Суспильне" вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. "Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании", - цитирует телеканал Балина.

С начала ноября польские дальнобойщики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против отмены для украинцев системы обязательных разрешений на коммерческие перевозки. Как полагают протестующие, в таких условиях конкуренты из Украины получили преимущество на европейском рынке. При этом гуманитарные грузы и поставки боеприпасов для ВСУ могут беспрепятственно пересекать границу.