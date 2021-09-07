Евросоюз, правительство Германии, а также немецкие и европейские политики резко осудили приговоры, потребовали немедленно освободить Колесникову и Знака, а также всех белорусских политзаключенных. Кроме того, все сильнее звучат голоса тех политиков в Европе, кто требует принятия Брюсселем новых санкций против Минска.

Брюссель и Берлин говорят в унисон



Незамедлительного освобождения членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака в специальном заявлении потребовал официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано. Он подчеркнул, что все обвинения против оппозиционеров, которых белорусский суд признал, среди прочего, виновными в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования и руководства им, являются "необоснованными".

"ЕС осуждает продолжающееся вопиющее неуважение минским режимом прав человека и основополагающих свобод народа Беларуси и подчеркивает свои требования немедленного и безусловного освобождения всех политзаключенных в Беларуси (их количество превысило 650), включая госпожу Колесникову и господина Знака, журналистов и всех людей, находящихся за решеткой за отстаивание своих прав", — сообщил Стано.

Отвечая на вопрос DW, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse) отметила, что приговоры Колесниковой и Знаку "символизируют жестокость и репрессии белорусского режима в отношении оппозиции и гражданского общества". Зассе назвала белорусских оппозиционеров "одними из наиболее смелых представителей протестного движения после сфальсифицированных выборов президента".

По ее словам, правительство Германии "осуждает несправедливые приговоры в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака", выражает "им и всем белорусам, заключенным под стражу по политическим причинам, безграничную солидарность" и требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси.

Депутаты возмущены действиями Минска



Зампредседателя бундестага, в прошлом сопредседательница партии "Союз-90"/"Зеленые" Клаудиа Рот (Claudia Roth), в свою очередь, подчеркнула, что "мужественное и настойчивое участие Марии Колесниковой в борьбе за демократию и справедливость — как бельмо на глазу у белорусского диктатора Лукашенко". По мнению Рот, которая взяла под опеку Колесникову, вынесенными приговорами Лукашенко "в очередной раз демонстрирует, что не брезгует никакими репрессиями для того, чтобы подавить демократическое движение".

Мириам Лексман, депутат Европарламента из Словакии и член делегации ЕП по связям с Беларусью в интервью DW охарактеризовала приговоры белорусским оппозиционерам как "очередное издевательство над правосудием, совершенное режимом Лукашенко". По словам Лексманн, "бороться за суверенитет и свободу Беларуси — не преступно, но для незаконного режима преступно цепляться за власть посредством тирании и репрессий".

Приговоры Колесниковой и Знаку "стали новой низшей точкой" в том, что касается соблюдения прав человека и положения демократической оппозиции в Беларуси, указала в своем заявлении Рената Альт (Renata Alt), депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП), эксперт либералов по Средней, Южной и Восточной Европе.

По ее оценке, Колесникова и Знак "сурово наказаны за их мужество остаться в Беларуси, неукротимую волю и неутомимую приверженность свободе и демократии". По выражению Альт, своими действиями Лукашенко показывает, что "твердо держится за авторитарную власть и не стремится к переменам".

Впереди новые санкции против Беларуси?



Между тем на жестких оценках оглашенных в Минске приговоров европейские и немецкие политики не останавливаются, указывая на необходимость решительных действий Запада в сложившейся ситуации. Так, Заския Эскен (Saskia Esken), сопредседатель Социал-демократической партии Германии(СДПГ), входящей в правящую коалицию, уверена, что "на диктатуры, в которых попираются права человека, нужно оказывать давление дипломатическими средствами, а также вводить против них санкции".

Клаудия Рот призывает Берлин "твердо и решительно стоять на стороне демократического движения и настаивать на проведении свободных и справедливых выборов" в Беларуси. По ее выражению, "политическое давление на Минск также включает ужесточение режима санкций со стороны Евросоюза и, наконец, создание в ЕС надежной гавани для преследуемых белорусских оппозиционеров". Со своей стороны, Рената Альт говорит, что "европейцам должно быть ясно: диалог с Лукашенко невозможен". В этой связи она предлагает "значительно ужесточить санкции против его режима и особенно против его окружения".

Петер Стано выразился на сей счет более обтекаемо, добавив, что ЕС будет и дальше "отстаивать принцип привлечения к ответственности за брутальные репрессии, совершаемые белорусскими властями". А представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заверила, что немецкие власти продолжат "оказывать политическое давление на режим" Лукашенко и будут и далее "активно поддерживать белорусское гражданское общество".