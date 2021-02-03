Transparency раскритиковала германский фонд для спасения "Северного потока - 2"

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International (TI) и немецкий гражданский аналитический центр Maecenata Stiftung раскритиковали создание правительством федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания фонда под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Создание этого фонда - злоупотребление доброй репутацией фондов в политических целях, говорится в совместном заявлении двух организаций, обнародованном в среду, 3 февраля.

"Граждане ожидают от фондов политической независимости и службы на благо общих интересов. Главная же цель созданного в Шверине фонда - коммерческая деятельность российского государственного концерна. Данная конструкция играет с репутацией многих фондов, ориентированных на общественное благо, и организаций гражданского общества", - говорится в документе.

"Имеются серьезные основания сомневаться в том, что этот фонд действительно отвечает заявленным целям - защите окружающей среды и климата. Скорее, возникает подозрение, что земельное правительство Мекленбурга - Передней Померании пытается с помощью данной структуры обойти санкции, введенные США против участников весьма спорного газопровода "Северный поток - 2", - указывается в заявлении Transparency International и Maecenata Stiftung.