Трампу советуют принудить Украину к переговорам с Россией

По их словам, стратегия по Украине уже была представлена экс-президенту и получила его „положительную реакцию“. „Я не утверждаю, что он согласился с ней или с каждым ее словом, но мы были рады получить такой отклик“, - заявил один из них.
Согласно этому плану, переговоры о мире должны проводиться с учетом „имеющейся линии фронта“. Киев при этом не обязан официально отдавать РФ свои территории. Тем не менее, в беседе с Reuters Флейтц выразил сомнение в том, что украинские войска смогут в ближайшем будущем взять под контроль регионы, оккупированные российской армией. „Мы обеспокоены тем, что это превратилось в войну на истощение, в которой погибнет целое поколение молодых людей“, - сказал он.
В то же время, если от переговоров откажется Россия, Келлогг и Флейтц рекомендуют усилить военную поддержку Украины. При этом в плане также отмечается, что в целях достижения прочного мира Вашингтону так или иначе придется вооружить Украину „до зубов“ и обеспечить стране дополнительные гарантии безопасности.
Трамп обещал добиться мирного соглашения „в течение 24 часов“
Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг не стал опровергать то, что экс-президент ознакомился с планом, но призвал считать официальными лишь заявления самого Трампа и членов его предвыборной команды.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что приоритетом своего потенциального второго президентского срока считает быстрое прекращение войны в Украине. По его словам, мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено „в течение 24 часов“ после того, как он вступит в должность президента.