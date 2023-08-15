Трампу предъявлены обвинения по четвертому уголовному делу

Трампу предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в заговоре с целью подлога, попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

Помимо Трампа обвинения предъявлены еще 18 людям, среди них - бывший глава аппарата Белого дома, соратник Трампа Марк Медоуз, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сотрудник министерства юстиции Джеффри Кларк, юрист и консультант Трампа Джон Истман.

Трампу уже предъявлены обвинения по трем другим делам — о заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года, о незаконном удержании секретных документов и о фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде.

Поводом для очередных обвинений стал телефонный звонок в январе 2021 года, во время которого Трамп предлагал госсекретарю-республиканцу Джорджии Брэду Раффенспергеру помочь «найти 11 780 голосов».

Джо Байден выиграл в Джорджии, получив 306 голосов коллегии выборщиков против 232 голосов Трампа.