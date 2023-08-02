Трампу предъявлено обвинение по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года и попытках манипуляции на выборах, следует из распространенного во вторник, 1 августа, обвинительного заключения. Трампа обвиняют по четырем пунктам - сговоре с целью обмана государства, сговоре с целью помешать официальной процедуре, попытке помешать официальной процедуре и сговоре с целью нарушения прав американских граждан.

Из документа следует, что 6 января 2021 года Трамп и его сообщники пытались на основе ложных заявлений о фальсификациях, а также используя насилие и хаос, воздействовать на законодателей с целью отменить официальное признание итогов президентских выборов. По словам спецпрокурора Джека Смита, именно ложь Трампа могла спровоцировать атаку на Капитолий.