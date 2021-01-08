Сохранится ли в нынешнем виде двухпартийная система — и что теперь будет с Республиканской партией? кто является реальными лидерами насильственного сопротивления? Почему полиция не смогла (или не захотела) сразу остановить протестующих? Разбирается "Медуза".

Что теперь будет с Республиканской партией? Это все еще партия Трампа?



Партийная элита, очевидно, расколота. Раскол начался еще до событий 6 января, когда сторонники Трампа устроили беспорядки в Капитолии. Верные Трампу члены Палаты представителей и сенаторы хотели заблокировать признание выборов в нескольких штатах и создать специальную комиссию по ”аудиту” голосования.

В итоге вице-президент Майк Пенс (он же — по должности — президент сената), лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконел и многие члены Платы представителей отказались поддержать попытку задержать утверждение итогов выборов в парламенте. А после штурма Капитолия, когда возобновилось совместное заседание обеих палат, стало ясно, что теперь поддержка Трампа элитой республиканцев еще больше сократилась.

Сторонникам уходящего президента удалось поставить на голосование возражения по выборам в Аризоне и Пенсильвании (остальные возражения не стал подписывать ни один сенатор, и они были сняты без голосования). Всего за хотя бы одно из возражений проголосовали 8 сенаторов-республиканцев из 51 и 139 членов Палаты представителей из 203. Этих конгрессменов и сенаторов все еще можно условно считать сторонниками Трампа. Но многие из них наверняка порвут с Трампом в ближайшее время.

Еще более глубокий раскол постигнет избирательную базу республиканцев. Люди, штурмовавшие 6 января Капитолий, считают республиканцев в Конгрессе, — а особенно Майка Пенса — предателями. На интернет-форумах, где собираются поддерживающие Трампа, идет масштабная кампания по выходу из партии. Многие из них готовы поддержать партию, которую должен создать Трамп, чтобы идти на выборы в 2024 году (сам Трамп ничего не говорил о такой возможности). Другие готовятся сопротивляться ”тирании демократов” самостоятельно.

Таким образом, республиканцев в ближайшие годы ждет глубокий кризис; пока не ясно, как и когда партия сможет из него выбраться, кто станет ее лидером и не потеряет ли она по пути значительную часть своих избирателей.

А что это вообще за протестующие? И что за заговор педофилов?



Похоже, основу группы, первой прорвавшейся в Конгресс, составили сторонники конспирологической секты QAnon. Так, ставший знаменитым мужчина в шлеме с рогами (32-летний Джейк Анджелли), шедший в первых рядах атакующих и потом занявших кресло спикера Сената, был известен на форумах сторонников теории как QAnon Shaman.

Согласно теории QAnon, появившейся в 2017 году, Америкой (и миром) правит группа элиты, верующей в Сатану и торгующей детьми. Трамп и верная ему группа военных уже 4 года пытается победить сатанистов (арестовав и отдав под военный суд их лидеров во главе с Хиллари Клинтон и Джорджем Соросом). Сатанисты готовы пойти на все, чтобы убрать Трампа — в том числе подменить бюллетени на выборах.

Впрочем, историей с педофилами теория заговора не ограничивается: на форумах в качестве врагов упоминаются еврейские банкиры и журналисты, владельцы больших технологических компаний, антифа, коммунисты и т. д.

Американские журналисты выяснили, что поход на Капитолий обсуждался на форумах и в дружественных правым соцсетях несколько недель. В широком смысле основу протестующих составили не только почитатели QAnon, но и вообще сторонники ”прямой демократии” — антиэлитного движения, считающего, что американскую демократию от тирании может защитить только 2-я поправка к Конституции, разрешающая гражданам владеть оружием и создавать ”надлежащим образом управляемое ополчение” в том числе для борьбы с ”тиранией”. ”E**** Вашингтон — это право, записанное в Конституции. Берите с собой гребаные пушки”, — написал автор в одном из самых заплюсованных постов на форуме сторонников Трампа перед их поездкой в столицу 6 января.

Почему полиция не смогла (или не захотела) остановить протестующих?



Действительно, полиция поначалу у Капитолия действовала не слишком жестко (это объяснялось большим численным перевесом нападавших). Однако активисты движения BlackLivesMatter и различных левых группировок ”антифа”, которые участвовали в столкновениях с полицией прошлым летом, уверены, что налицо двойные стандарты: многие полицейские и их руководство если не поддерживает крайне правых открыто, то старается быть с ними мягкими, а с левыми протестующими обходится особенно жестоко.

До 6 января и сами сторонники Трампа были в массе своей уверены, что полиция и прочие силовые структуры (особенно не федеральные) должны выступать на их стороне. Однако после событий в Конгрессе, где была застрелена протестующая Эшли Бэббитт (сама — ветеран вооруженных сил), многие переменили свое мнение. Теперь крайне правые считают, что полицейские, возможно, тоже участвуют в заговоре педофилов и сатанистов. При этом они уверяют, что никакого прорыва в Капитолий не было, и полиция сама открыла им двери. Однако потом выяснилось, что это была провокация с целью дискредитировать движение и принести сакральную жертву. Форумы сторонников Трампа заполнены призывами покарать (в том числе без суда) полицейского, застрелившего Бэббитт. Вероятно, если столкновения правых с полицией повторятся, обе стороны будут намного жестче.

Пошли разговоры, что Трампа могут отстранить от власти до истечения его срока?



Есть два варианта лишить власти президента. Один опробован в деле, но занимает много времени — это импичмент. Второй — с помощью 25-й поправки в Конституцию, которая была принята в 1967 году и описывает замену президента в случае его неспособности исполнять обязанности — теоретически, может быть введен в действие быстро. Для этого нужно, чтобы президента объявили недееспособным его администрация и вице-президент. В этом случае вице-президент становится президентом. Правда, его предшественник в любой момент может подать заявление о том, что он перестал быть недееспособным. Если администрация с ним не согласится, дело передается в Конгресс.

Демократы в Конгрессе уже готовят документы по отстранению Трампа как ”умственно нездорового”. Однако пока не вполне ясно, насколько такая идея нравится Майку Пенсу и членам администрации Трампа. Та же 25-я поправка дает инструменты президенту для того, чтобы сменить вице-президента.

Так или иначе, похоже, Пенс уже получил часть полномочий президента явочным порядком: именно он, а не Трамп, как сообщают СМИ, вел переговоры с Минобороны США по задействованию частей Национальной гвардии для охраны Капитолия и всего центра Вашингтона.