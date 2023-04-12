Путин "любит Украину" и считает ее частью России. А китайский лидер Си Цзиньпин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын — это очень умные люди в своей политической игре.

Такими заявлениями отметился бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент", — рассказал Трамп.

По словам политика, Россия сейчас "уничтожает" Украину. Трамп также отметил, что при его каденции полномасштабная война якобы никогда бы не началась. Аналогичные заявления он неоднократно делал в прошлом.

Бывший президент США отдельно высказался о китайском президенте Си Цзиньпине и северокорейском диктаторе Ким Чен Ыне. Трамп назвал их "очень умными людьми" и "лучшими в своей игре".