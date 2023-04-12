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Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что разговаривал с Путиным и видел "любовь к Украине" кремлевского лидера. Как именно это проявлялось, политик не объяснил.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

Путин "любит Украину" и считает ее частью России. А китайский лидер Си Цзиньпин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын — это очень умные люди в своей политической игре.

Такими заявлениями отметился бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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"Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент", — рассказал Трамп.

По словам политика, Россия сейчас "уничтожает" Украину. Трамп также отметил, что при его каденции полномасштабная война якобы никогда бы не началась. Аналогичные заявления он неоднократно делал в прошлом.

Бывший президент США отдельно высказался о китайском президенте Си Цзиньпине и северокорейском диктаторе Ким Чен Ыне. Трамп назвал их "очень умными людьми" и "лучшими в своей игре".

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УНИАН

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