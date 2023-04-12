Путин "любит Украину" и считает ее частью России. А китайский лидер Си Цзиньпин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын — это очень умные люди в своей политической игре.
Такими заявлениями отметился бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент", — рассказал Трамп.
По словам политика, Россия сейчас "уничтожает" Украину. Трамп также отметил, что при его каденции полномасштабная война якобы никогда бы не началась. Аналогичные заявления он неоднократно делал в прошлом.
Бывший президент США отдельно высказался о китайском президенте Си Цзиньпине и северокорейском диктаторе Ким Чен Ыне. Трамп назвал их "очень умными людьми" и "лучшими в своей игре".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе завершается отопительный сезон, другие крупные города решение пока не приняли
Во вторник в Вильнюсе закончился отопительный сезон....
Эфир Delfi: казнь украинского военного, Финляндия теперь в НАТО - почему это важно для стран Балтии?
Во вторник вечером в интернете появилось видео, на...
СМИ: согласно опросу треть россиян видят условия для нападения на страны Балтии
Около 34 процентов россиян видят возможности для...
Продавшим транспортное средство или недвижимость - предупреждение ГНИ: возможно, придется платить налоги
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...
Оценили запрет на работу некоторых магазинов по воскресеньям: возможно, цены вырастут
Совет по конкуренции проанализировал проект поправок к...