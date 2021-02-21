Представитель Американского консервативного союза подтвердил, что Трамп планирует выступить с речью.

Ежегодная консервативная конференция, которая привлекает множество активистов, аналитиков и республиканских законодателей, обычно проводится в Мэриленде. Однако в этом году она была перенесена в отель Hyatt Regency в Орландо, чтобы избежать строгих ограничений на коронавирус. Новое место проведения находится недалеко от резиденции Трампа в Палм-Бич. Сообщение о переносе мероприятия во Флориду уже вызвало предположения о том, появится ли на нем бывший президент.

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Ряд ведущих республиканцев, которые считаются возможными кандидатами в президенты от своей партии на выборах 2024 года, также должны выступить на конференции. Среди них - бывший госсекретарь США Майк Помпео и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти уже совершил поездку во Флориду в конце января, где он и Трамп, как сообщается, обсуждали "возвращение нижней палаты в 2022 году".

Новости о выступлении Трампа появились на фоне развития внутрипартийной дискуссии о месте Трампа в Республиканской партии. Совсем недавно мнения законодателей в Конгрессе по поводу импичмента бывшего президента из-за его роли в подстрекательстве к беспорядкам 6 января на Капитолийском холме разделились, однако Трамп остается крайне популярным среди низовых членов партии.

Бывший президент уже встретился с лидером Республиканской партии в палате представителей конгресса Кевином Маккарти и заявил о готовности работать с ним над тем, чтобы партия вернула себе контроль над нижней палатой конгресса в 2022 году.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии.