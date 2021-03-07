Бывший президент США Дональд Трамп требует от Республиканской партии не пользоваться его образом и фамилией в мероприятиях по сбору средств и сувенирной продукции. Соответствующие претензии юристы экс-главы государства направили Национальному комитету Республиканской партии, а также организаторам кампаний по выдвижению республиканцев в Конгресс Соединенных Штатов и Сенат, пишет издание Politico в субботу, 6 марта.
Бывший глава Белого дома "сохраняет приверженность Республиканской партии и выборам консерваторов, следующих принципу "Америка прежде всего", но это не дает ни друзьям, ни врагам разрешение использовать его образ без явного разрешения", подчеркнул неназванный советник Трампа. По его словам, экс-президент впал в ярость, поскольку его фамилию упомянули организации, поддержавшие республиканцев, проголосовавших за импичмент главы государства.
Дональд Трамп покинул пост президента США в январе 2021 года. В середине февраля Сенат не поддержал его второй импичмент, инициированный в связи с обвинениями в подстрекательстве к мятежу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Путешественникам приходится тратиться из-за тестов на коронавирус: цены в частных лабораториях поражают (70)
Прибывающие в Литву могут пройти тест на коронавирус в...
Эпидемия и вакцина: выбирая надежного спутника (546)
В случае катаклизма лучше выбирать надежных спутников....
Литовская полиция будет патрулировать в Интернете: что это значит? (75)
Виртуальный патруль - это новый инструмент литовской...
Белорусская баскетболистка Елена Левченко: если ты не знаешь, что происходит, то лучше молчи (22)
"Я помню, что я приходила на тренировки, мне тренер...
Конца карантина не видно, но литовцы уже планируют путешествия: прогнозируют рост цен (2)
Очевидно, люди уже очень соскучились по путешествиям....