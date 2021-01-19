Трамп снял ограничения на въезд в США из Европы, Байден не согласился

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 января, подписал указ, который отменяет ограничения на въезд в страну из шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Въезжающие в США должны предоставить негативный тест на Covid-19. Согласно указу, новые правила должны вступить в силу 26 января.

В то же время пресс-секретарь нового президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что его администрация не намерена снимать ограничения 26 января. Напротив, планируется усилить меры в отношении международных поездок, чтобы сдержать распространение Covid-19, подчеркнула Псаки. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.

Запрет на въезд в США из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая и Ирана был введен в марте 2020 года в связи со стремительным ухудшением эпидемиологической обстановки.

США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. На утро вторника, 19 января, в стране зафиксировано 24,6 млн случаев заболевания. Более 408 тысяч человек скончались от последствий Covid-19, выздоровело 14,5 млн заболевших.