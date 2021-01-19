Трамп снял ограничения на въезд в США из Европы, Байден не согласился

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 января, подписал указ, который отменяет ограничения на въезд в страну из шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Въезжающие в США должны предоставить негативный тест на Covid-19. Согласно указу, новые правила должны вступить в силу 26 января.
В то же время пресс-секретарь нового президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что его администрация не намерена снимать ограничения 26 января. Напротив, планируется усилить меры в отношении международных поездок, чтобы сдержать распространение Covid-19, подчеркнула Псаки. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.
With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel.— Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021
Запрет на въезд в США из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая и Ирана был введен в марте 2020 года в связи со стремительным ухудшением эпидемиологической обстановки.
США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. На утро вторника, 19 января, в стране зафиксировано 24,6 млн случаев заболевания. Более 408 тысяч человек скончались от последствий Covid-19, выздоровело 14,5 млн заболевших.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: до 31 января никаких радикальных изменений не будет (26)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Профессор Саулюс Чаплинскас: я считаю, что с тоталитарными ограничениями заигрались (42)
"Самый продолжительный карантин, который описывают в...
Президентская служба: добиться коллективного иммунитета надо до середины лета (7)
Евросоюз должен добиваться единой и амбициозной цели -...
Тихий оазис превращается в настоящий курорт: в ближайшее время цены будут, как в Паланге (8)
Карантин и жесткое ограничение мобильности между...
Глава МИД Литвы считает логичным перенос Чемпионата мира из Минска (140)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...