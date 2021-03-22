Миллер выразил уверенность, что проект Трампа «полностью изменит правила игры» и привлечет десятки миллионов пользователей. «Все будут ждать, что именно сделает президент Трамп», — уверен его советник.

Миллер отказался раскрыть подробности проекта, но уточнил, что Трамп провел большое количество встреч с представителями разных компаний.

В начале января сторонники Дональда Трампа, считающие, что он выиграл президентские выборы, взяли штурмом здание Капитолия, где Конгресс утверждал победу на выборах его соперника Джо Байдена. Трамп обратился к протестующим и попросил их разойтись, но признался им в любви и снова повторил, что выборы были сфальсифицированы.

После этого Twitter навсегда удалил его аккаунт, на который были подписаны около 90 миллионов пользователей, а Facebook и Instagram временно заморозили его страницы.