Миллер выразил уверенность, что проект Трампа «полностью изменит правила игры» и привлечет десятки миллионов пользователей. «Все будут ждать, что именно сделает президент Трамп», — уверен его советник.
Миллер отказался раскрыть подробности проекта, но уточнил, что Трамп провел большое количество встреч с представителями разных компаний.
В начале января сторонники Дональда Трампа, считающие, что он выиграл президентские выборы, взяли штурмом здание Капитолия, где Конгресс утверждал победу на выборах его соперника Джо Байдена. Трамп обратился к протестующим и попросил их разойтись, но признался им в любви и снова повторил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого Twitter навсегда удалил его аккаунт, на который были подписаны около 90 миллионов пользователей, а Facebook и Instagram временно заморозили его страницы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы привит вакциной от коронавируса производства AstraZeneca (218)
В понедельник в одной из поликлиник Вильнюса...
Экономист оценил ситуацию в Литве: для кого кризис, а для кого и нет (3)
Литовская экономика переживает рецессию в виде буквы K,...
Вакциной AstraZeneca от COVID-19 привита и премьер Литвы (33)
В понедельник вакциной AstraZeneca от COVID-19 в столичной...
Жители ответили на вопрос, кто в Литве был лучшим президентом, премьером и спикером (46)
Лучшим премьер-министром жители Литвы считают Ингриду...
Ученый: в течение месяца Вильнюс и Вильнюсский район приблизились к худшему сценарию (13)
Ученый Euromonitor International Вайдотас Землис-Балявичюс,...