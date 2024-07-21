2024.07.21 10:45

Трамп провел первый предвыборный митинг после покушения

 
Deutsche welle
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Экс-президент США на митинге в Гранд-Рапидс высмеял Демократическую партию и прокомментировал покушение. На сцене выступил и республиканец Вэнс, объявленный Трампом кандидатом в вице-президенты.

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь участвующий в борьбе за высший государственный пост, провел первый предвыборный митинг после покушения. „На прошлой неделе я схлопотал пулю за демократию“, - заявил политик перед несколькими тысячами зрителей в субботу, 20 июля, в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган.

Представитель Республиканской партии, который двумя днями ранее стал официальным кандидатом на пост президента от этой политической силы, высмеял своих конкурентов в лице Демократической партии и назвал ее „врагом демократии“. „Они даже понятия не имеют, что у них за кандидат“, - заявил Трамп, имея в виду действующего главу государства Джозефа Байдена. В последние недели среди демократов растут призывы к Байдену прекратить предвыборную кампанию из-за преклонного возраста и возможных проблем со здоровьем.

Помимо Трампа, на митинге выступил сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Ранее экс-глава Белого дома объявил Вэнса кандидатом в вице-президенты страны. В свою очередь Байден назвал сенатора „клоном Трампа“.

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