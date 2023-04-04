Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, он арестован

После прибытия в суд Трамп сдался властям и был формально арестован (это стандартная процедура в подобных случаях), после чего у него должны взять отпечатки пальцев и сфотографировать. После этого состоится первое слушание по делу. Наручники на него, скорее всего, не наденут.

Американские СМИ сообщали, что Трамп намерен сам выступить в суде с заявлением о своей невиновности. Перед приездом в суд он опубликовал короткое заявление в своей соцсети Truth Social.

"Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Это кажется таким сюрреалистичным - вот это да, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", заявил он.

Трамп приехал в суд в кортеже из десятка машин и с охраной, которые положены ему как бывшему президенту.

Кортеж Трампа прибыл в суд из Трамп-тауэр, куда экс-президент приехал из Флориды накануне. Возле суда собрались многочисленные сторонники и противники Трампа, а также журналисты; прилегающая территория была оцеплена полицией и сотрудниками Секретной службы, которая охраняет Трампа.

Несмотря на многочисленные запросы и интерес со стороны журналистов, суд не разрешил вести прямую трансляцию из зала заседаний, позволив фотографам лишь сделать несколько снимков перед началом слушаний.

Трамп также не выступил перед собравшимися возле суда, как предполагали некоторые СМИ, но он может сделать это после выхода из здания или уже во Флориде, куда он планирует вернуться во вторник вечером.

Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет открыто уголовное дело.

Расследование в отношении Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниэлс.

Трамп получит в суде VIP-обслуживание

Кайла Эпштейн, Би-би-си, Нью-Йорк

Вместо того чтобы томиться часами после прибытия в здании суда, Дональда Трампа быстро оформят, а затем поведут на слушания.

Его не будут держать под стражей или физически удерживать, в отличие от многих других обвиняемых, которые предстают перед уголовным судом Манхэттена.

Для бывшего президента существуют специальные меры безопасности, поэтому процедура отличается от того, с чем сталкивается большинство обвиняемых.

"Несмотря на все возмущения его советников по поводу того, как ужасно с ним обращаются, на самом деле к нему особое отношение, и в конце дня он сможет вернуться домой", - говорит Синтия Годсоу, которая в 2000-х годах была общественным защитником, представляющим интересы несовершеннолетних, а сейчас преподает в Бруклинской юридической школе.

Она вспоминает, что многие из ее клиентов, некоторым из которых было всего 11 лет, были закованы в кандалы и часами ждали, пока их оформят и они предстанут перед судьей.

Сразу же после предъявления обвинений Секретная служба увезет Трампа в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где, как ожидается, он выступит перед своими сторонниками.