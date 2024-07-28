Трамп попросил криптовалютную индустрию о поддержке

Наибольший отклик аудитории нашли слова Трампа о том, что в первый же день своего президентского срока он уволит главу SEC Гэри Генслера, назначенного действующим президентом Джо Байденом: слушатели в этот момент начали скандировать фамилию Трампа. Генслер известен жесткой позицией в отношении криптоиндустрии, он неоднократно заявлял, что сектор кишит спекулянтами.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии стал главным спикером на мероприятии, собравшем наиболее влиятельных участников криптовалютного сообщества. Дональд Трамп выступал около 45 минут, он среди прочего утверждал, что Демократическая партия и лично вице-президент Камала Харрис, его вероятная соперница на выборах, „против криптовалют“.

Помимо этого, Трамп высказал некоторые свои идеи, связанные с криптовалютами и их регулированием. В частности, он пообещал сделать США „криптовалютной столицей мира“.

Нынешняя поддержка Трампом криптовалютного бизнеса и борьба за его симпатии резко контрастирует с его же позицией 2021 года, когда он говорил телеканалу Fox Business, что биткоин — это афера, которая давит на курс доллара.

Теперь же Трамп обещает сохранить 100% биткоинов, которыми в настоящее время владеет правительство США и создать „национальный резерв биткоина“. Также он пообещал в кратчайшие сроки сформировать президентский совет по вопросам криптовалют.

Технологический бизнес поворачивается к Трампу?