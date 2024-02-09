Трамп победил на кокусах в Неваде

Третья победа Трампа после успехов в Айове и Нью-Гэмпшире помогает ему укрепить контроль над партийной процедурой.
Он также победил на республиканских кокусах на Американских Виргинских Островах в четверг, добавив 4 делегатов партийного съезда в свою копилку.
По данным Associated Press, в Неваде Трамп получил 98% голосов.
Его главный соперник, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, не получила голосов, поскольку ее кандидатура не обсуждалась на кокусах.
Победив на кокусах, Трамп получил 26 делегатов от штата.
Он поблагодарил избирателей и предположил, что путь к победе на всеобщих выборах пройдет через Неваду.
"Я хочу поблагодарить замечательных людей Невады. Если мы победим в этом штате, мы с легкостью победим на выборах в ноябре", – сказал Трамп.