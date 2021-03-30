Бывший президент США Дональд Трамп запустил новый персональный сайт 45office.com для онлайн-общения со сторонниками. "Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка прежде всего", - говорится в описании ресурса.
На сайте пока доступны четыре страницы. Одна посвящена биографиям Дональда и Мелании Трамп и их достижениям на посту 45-го президента и первой леди США. На контактной странице американцам предлагается "поделиться своими мыслями" с Трампом. Для этого нужно заполнить форму с личными контактными данными.
Отдельно предусмотрена возможность направить бывшей президентской чете приглашение на какое-либо публичное мероприятие или запросить у них приветственное поздравление по тому или иному поводу. Третья страница предназначена для запросов от прессы.
Конфликты Трампа с соцсетями
В начале января крупнейшие соцсети Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа на период до истечения срока его президентских полномочий, а Twitter - навсегда. Это произошло после штурма здания Конгресса США, устроенного сторонниками Трампа. Соцсети заявили, что посты Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.
В марте советник Трампа Джейсон Миллер объявил, что бывший президент вернется в соцсети через два или три месяца "с собственной платформой".
У Трампа уже есть один персональный сайт donaldjtrump.com. На нем предлагается сделать пожертвование или приобрести товары с символикой предвыборной кампании Трампа.
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