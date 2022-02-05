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Бывший вице-президент США Майк Пенс в резкой форме ответил на заявления своего бывшего босса Дональда Трампа о том, что мог помешать Джо Байдену стать президентом в прошлом году и отменить итоги президентских выборов, которые, как ложно утверждал Трамп, были у него "украдены".
Mike'as Pence'as
Mike'as Pence'as
© Zuma Press / Scanpix

Трамп, стремясь остаться на своем посту, оказывал давление на Пенса, чтобы тот заблокировал утверждение результатов Конгрессом США, председательствуя на слушаниях 6 января 2021 года, напоминает Рейтер.

Пенс, верный Трампу в течение четырех лет его бурного президентства, предпочел не блокировать утверждение Байдена, и с тех пор экс-президент часто пренебрежительно отзывается о Пенсе, отмечает агентство. В минувшее воскресенье Трамп выступил с новым заявлением, в котором говорилось, что бывший вице-президент мог "отменить" выборы.

"На этой неделе я слышал, что президент Трамп сказал, что у меня было право "отменить" выборы, - цитирует ответ Пенса агентство Блумберг. - Президент Трамп ошибается. Я не имел права "отменять" выборы. Президентство принадлежит американскому народу и только американскому народу".

"И, честно говоря, нет более антиамериканской идеи, чем представление о том, что один человек может выбрать американского президента", - добавил он.

Пенс выступал перед Обществом федералистов по изучению права и публичной политики (Federalist Society for Law and Public Policy Studies), консервативной юридической организацией, во Флориде.

Рейтер отмечает, что это самая резкая критика в адрес экс-президента Трампа, прозвучавшая из уст его бывшего заместителя. Бывшая советница Пенса Оливия Трой сказала, что впервые слышит, как тот публично заявляет о неправоте Трампа.

"Я понимаю разочарование, которое многие испытывают по поводу последних выборов. Я был в избирательных бюллетенях, - напомнил Пенс, имея в виду, что баллотировался в паре с Трампом. - Правда заключается в том, что на карту поставлено больше, чем наша партийная или политическая судьба... Если мы потеряем веру в Конституцию, мы не просто проиграем выборы, мы потеряем нашу страну".

"И [нынешний вице-президент] Камала Харрис не будет иметь права отменить выборы, когда мы победим их в 2024 году", - заявил также экс-вице-президент.

"Черный день"


6 января прошлого года, когда Пенс вел слушания, на которых законодатели должны были утвердить итоги президентских выборов и Байдена в качестве нового президента США, толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий, пытаясь остановить сертификацию. Пенс и конгрессмены вынуждены были покинуть зал.

"Те, кто сегодня устроил хаос в нашем Капитолии, знайте: вы не победили, - говорил тогда Пенс после возобновления слушаний. - Насилие никогда не побеждает. Побеждает свобода... Мир снова станет свидетелем стойкости и силы нашей демократии - даже после беспрецедентного насилия и вандализма. Избранные представители народа Соединенных Штатов снова собрались в этом зале".

Сейчас в своем выступлении Пенс назвал 6 января "черным днем".

"Законные политические дискуссии"


Его комментарии контрастируют с заявлением национального комитета Республиканской партии, который в пятницу осудил конгрессменов-республиканцев Лиз Чейни и Адама Кинзингера за то, что они присоединились к специальному комитету Палаты представителей, расследующему события 6 января.

Партия заявила, что расследование под руководством демократов направлено на преследование "обычных граждан", вовлеченных в "законные политические дискуссии". Чейни и Кинзингер - единственные республиканцы в этом комитете.

Председатель национального комитета Ронна Ромни Макдэниэл, что Чейни и Кинзингер "перешли черту" и решили присоединиться к демократам, преследующих тех, не имел "ничего общего с насилием в Капитолии, подчеркнув при этом, что осуждает насилие. В прошлом году Чейни и Кинзингер были среди республиканцев, голосовавших за импичмент Трампа.

В резолюции комитета говорится, что Чейни и Кинзингер нанесли ущерб усилиям республиканцев вернуть себе большинство в Конгрессе США.

"Лидеры Республиканской партии сделали себя добровольными заложниками человека, который признает, что пытался отменить результаты президентских выборов, и предлагает помиловать тех, кого судят за [события] 6 января", - заявила перед голосованием Чейни.

"Вернуть себе Белый дом"


Трамп по-прежнему имеет влияние в партии, хотя не занимает поста в ней. Он уже не раз намекал, что снова собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

В середине января, выступая перед своими сторонниками в Аризоне, Трамп сказал, что "в 2024 году мы собираемся вернуть себе Белый дом". Неделю назад на митинге в Техасе он заявил, что если победит в 2024 году, то помилует людей, обвиняемых в уголовных преступлениях в связи с беспорядками 6 января.

6 января прошлого года незадолго до нападения на Капитолий Трамп повторил свои ложные заявления о том, что выборы были "украдены" в результате широкомасштабных фальсификаций при голосовании. Трамп призывал Пенса "поступить правильно" и заблокировать утверждение результатов выборов, а своих сторонников - отправиться на Капитолийский холм, чтобы "остановить воровство".

Некоторые участники беспорядков в Капитолии скандировали: "Повесить Майка Пенса", напоминает Рейтер, и даже установили импровизированную виселицу.

Во время беспорядков погибли четыре человека, а сотрудник полиции, у которого произошло два инсульта, умер на следующий день.

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bbcrussian.com

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