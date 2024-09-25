Трамп обещает „зоны сверхнизких налогов“, большие импортные тарифы и возрождение американской промышленности

Выступая на митинге в городе Саванна в штате Джорджия, Дональд Трамп сообщил, что если он снова станет президентом, что создаст специальные федеральные зоны со „сверхнизкими налогами и ограничениями“ для компаний, переводящих производство в США, упростит правила и процедуры для бизнеса и назначит „посла по делам промышленности“, который будет уговаривать международные компании перевести производство в Соединенные Штаты.

„Согласно моему плану, американские рабочие больше не будут беспокоиться о то, что рабочие места уходят в зарубежные страны. Наоборот, зарубежные страны будут беспокоиться о том, что теряют рабочие места, уходящие в Америку“, — провозгласил бывший президент.