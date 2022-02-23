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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал гениальным и очень разумным решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Свое мнение 45-й президент США высказал в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.
Trumpas ir Putinas
Trumpas ir Putinas
© AFP / Scanpix

Ведущий попросил Трампа оценить действия нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и его характеристику признания ЛНР и ДНР как вторжения на Украину. Трамп ответил, что Байден — "это человек, которого там (в Белом доме) не должно быть, и человек, который не понимает, что он делает". События на Украине бывший президент спроецировал на ситуацию на южных границах США, где продолжается кризис с мигрантами, стремящимися пересечь границу Америки.

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"Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины <…> независимой. О, это замечательно", — продолжил Трамп.

"Он (Путин) собирается войти и стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила. Мы могли бы использовать такой ход на нашей южной границе. Это самые сильные миротворческие силы, которые я когда-либо видел. Там было больше танков, чем я когда-либо видел. Они будут поддерживать мир. Нет, но подумайте об этом. Вот парень, который очень умный… Я его очень хорошо знаю. Очень, очень хорошо", — заверил Трамп.

При этом бывший президент заверил, что, если бы он остался в Белом доме, такого бы не случилось.

"Если бы я был на посту, об этом даже подумать было бы невозможно. Этого бы никогда не случилось. Но вот парень, который говорит: "Я объявлю большую часть Украины независимой". Он использовал слово "независимой". "И мы пойдем туда, и мы пойдем туда и мы поможем сохранить мир".

"И знаете, какой ответ последовал от Байдена? Никакого ответа. У них не было ответа на это. Нет, это очень печально. Очень печально", — резюмировал Трамп.

Трамп сказал также, что очень хорошо знает Владимира Путина. "Я прекрасно с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Я имею в виду, вы знаете, он крутой парень, у него большое обаяние и много гордости. Но то, как он любит свою страну, понимаете? Он любит свою страну. Сейчас он ведет себя немного по-другому, я думаю", — отметил бывший президент США.

"Я знал, что он всегда хотел на Украину. Я говорил с ним об этом. Я говорил: "У тебя ничего не получится. У тебя не получится". Но я видел, что он хочет этого. Я спрашивал его. Мы часто говорили об этом", — продолжил Трамп.

Президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР 21 февраля. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры с республиками о дружбе и сотрудничестве. При этом Путин заявил, что ЛНР и ДНР признаны в тех границах, в которых они находились, будучи в составе Украины.

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