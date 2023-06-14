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Бывшему президенту США Дональду Трампу официально предъявлены обвинения по делу о секретных документах.

Он предстал перед судом во Флориде. Ему предъявлено обвинение, состоящее из 37 пунктов.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

Оно касается секретных документов, которые Трамп вывез из Белого дома и хранил после окончания своей каденции в поместье Мар-а-Лаго. Они были изъяты федеральными службами в прошлом году.

Вместе с Трампом перед судом предстал его бывший помощник Уолт Наута.

Оба не признали обвинения. Суд не стал арестовывать Трампа.

В дальнейшем Трамп вылетел в Нью-Джерси, где на встрече со своими сторонниками назвал обвинения сфабрикованными, вмешательством в выборы и злоупотреблением властью.

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