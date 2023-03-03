В документе отмечается, что президент обладает полным иммунитетом, когда речь идет о действиях, совершенных в рамках исполнения его обязанностей по должности, но его можно привлечь к ответственности за действия, которые очевидно выходят за рамки должностных обязанностей.

Иски против Трампа

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В настоящее время на рассмотрении суда находятся гражданские иски против Трампа, которые поданы двумя полицейскими и 11 конгрессменами. Они возлагают ответственность на бывшего президента за насилие в Вашингтоне 6 января и требуют компенсации.

В тот день радикальные сторонники Трампа штурмовали Капитолий, чтобы предотвратить признание победы на президентских выборах 2020 года демократа Джо Байдена. Нападение на здание Капитолия, приведшее к гибели пяти человек, стало черным днем в истории США.

Призыв к штурму Капитолия

Трамп незадолго до штурма призвал своих сторонников идти маршем на Капитолий. Ранее он на протяжении многих недель утверждал, что Байден победил его на выборах якобы благодаря массовым фальсификациям. В настоящее время Трамп объясняет свои слова о марше на Капитолий тем, что он говорил на важные общественные темы, что входило в круг его президентских обязанностей.

Между тем Минюст США обвиняет бывшего главу государства в "подстрекательстве к частному насилию", что не входит в круг президентских обязанностей, и потому считает, что Трамп в данном случае не может пользоваться неприкосновенностью.