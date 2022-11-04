45-й президент США Дональд Трамп намекнул на возвращение в Белый дом. Политик ожидает, что на промежуточных выборах в этом году Республиканская партия будет иметь успех

По данным Sky News, надежды демократов на выборах подорвали опасения избирателей из-за высокой инфляции, в то время как рейтинг Джо Байдена упал ниже 50%. При этом оппозиционные партии также ожидают исторических результатов на промежуточных выборах.

Опросы показывают, что республиканцы могут взять под свой контроль Палату представителей США и, возможно, Сенат, что позволит им блокировать инициативы Байдена следующие два года.

"И теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я, очень, очень, очень вероятно, сделаю это снова. Готовься, это все, что я тебе говорю, очень скоро. Готовься", - заявил на этом фоне Трамп.

Источник Reuters также предположил, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году. В то же время политик остается фигурой, вызывающей разногласия.

В настоящее время Трампу предстоит ряд расследований, в том числе проверка секретных документов, которые он забрал из Белого дома после ухода с поста, некоторые из которых до сих пор не обнаружены. Опрос, проведенный в прошлом месяце, показал, что лишь 41% американцев положительно относятся к нему.

Отмечается, что ряд высокопоставленных республиканских политиков рассматривают возможность выдвижения на пост президента в 2024 году. Одними из потенциальных кандидатов называют губернатора Флориды Рона ДеСантиса, губернатора Вирджинии Гленна Янгкина и бывшего вице-президента Трампа Майка Пенса.

Выборы в США - что известно

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США число противников военной помощи Киеву постоянно растет, в частности в Республиканской партии. На этом фоне заговорили о расколе среди республиканцев - доля политиков, считающих помощь чрезмерной, в партии выросла с 9% до трети.

В свою очередь конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заверил, что в политических вопросах крайние правые и левые имеют общию позицию.