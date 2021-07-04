Вечером 3 июля тысячи сторонников Трампа собрались в Сарасоте, штат Флорида. Митинг экс-президента проходил под лозунгом «Спасем Америку».
В своей полуторачасовой речи Трамп коснулся темы вмешательства России в американские выборы 2016 года и отчета прокурора Мюллера, в котором были изложены результаты расследования. Он сравнил это расследование с тем, как коммунистические нации фабрикуют дела против политических оппонентов.
Трамп заявил, что во время его президентства у него были хорошие отношения с Россией и Китаем. Сейчас же, по его словам, «наши лидеры преклоняются перед Россией, Ираном и Китаем».
Также в своем выступлении Трамп напомнил, что во время его президентства была в кратчайшие сроки разработана вакцина от коронавируса, назвал американскую избирательную систему «больной» и отверг обвинения в мошенничестве, которые против него выдвинула прокуратура Нью-Йорка.
Встреча во Флориде стала предметом дискуссий между Трампом и губернатором штата Роном Десантисом — однопартийцем и соперником бывшего президента. За десять дней до митинга в Майами во Флориде обрушился 12-этажный жилой дом. Под завалами погибли 24 человека, еще 121 человек числятся пропавшими без вести.
Команда губернатора поинтересовалась у Трампа, планирует ли он проводить мероприятие, несмотря на обрушение дома и спасательные работы, которые продолжаются до сих пор.
Пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон заявила, что митинг проходил в трех с половиной часах от места обрушения и никак не мог помешать спасательным операциям и поиску людей. Она добавила, что Трамп поручил своей команде собрать помощь семьям пострадавших.
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